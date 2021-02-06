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وزارة الصحة تحذر رجال الأمن و المراقبين في الميدان

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وزارة الصحة تحذر رجال الأمن و المراقبين في الميدان

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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