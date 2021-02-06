أخبار السعودية اليوم.. «التقاعد» ترد على السخرية من المتقاعدين و200% زيادة في إصابات كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة 5 فبراير 2021م، ومنها: 5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ومنح الصلاحية لمسؤولي الإعانات بنظام «نور» في جميع المدارس، وقرار حكومي يوضح موقف العاملين بـ«حي السفارات» بعد إلغائها.

«التقاعد» ترد على تقرير عرَض حالة السعودي بعد تقاعده بصورة ساخرة

ردَّت المؤسسة العامة للتقاعد على تقرير بثته قناة فضائية محلية، تناول حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخياراتٍ لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.

5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 134 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ67 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة، فمنطقة الباحة بـ17 حالة، والقصيم بـ13 إصابة جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

منح الصلاحية لمسؤولي الإعانات بنظام «نور» في جميع المدارس

قالت مصادر «عاجل»، اليوم الجمعة، إن وزارة التعليم أكدت أهمية منح الصلاحية لمسؤولي المكافآت والإعانات في نظام «نور»، لجميع المدارس.

طبيب بمستشفى الملك فهد: 200% زيادة في إصابات كورونا.. والوضع أصبح خطيرًا

أكد أحد مشرفي فريق مكافحة العدوى بمستشفى الملك فهد بجدة؛ أن تراخي البعض وشعورهم بالأمان، وراء ارتفاع الإصابة بـ«كورونا المستجد» خلال الفترة الماضية.

الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على 11 منطقة يعقبها انخفاض لدرجات الحرارة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة وحبات برد على 11 منطقة حتى صباح السبت.

قرار حكومي يوضح موقف العاملين بـ«حي السفارات» بعد إلغائها

أوضح مجلس الوزراء السعودي موقف العاملين بهيئة حي السفارات بعد قرار إلغائها.

إغلاق كورنيش جدة بسبب تزاحم الزوار

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها تمكنت –بالتعاون مع الجهات الأمنية– من إغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازيًّا بسبب تزاحم الزوار، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إعادة فتح طريق الهدا أمام حركة المركبات في الاتجاهين

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، أنه تمت إعادة فتح طريق «الهدا» في كلا الاتجاهين، أمام حركة المركبات.

شرطة القصيم: معاقبة مسؤول عن تجمع مخالف وصاحب الاستراحة وكل من حضر

أعلنت شرطة منطقة القصيم عن تحديد هوية المسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد.

مقطع يوثق عملية سرقة بـ«مسدس لعبة» في أحد بنوك الرياض.. والشرطة تطيح بالجاني

أعلنت وزارة الداخلية أن شرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على وافد من الجنسية الفلبينية نفذ جريمة سلب تحت تهديد السلاح باستخدام مجسم مسدس، لعميل كان يقوم بإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك بالرياض.

إغلاق 25 منشأة مخالفة.. ومصادرة مواد غذائية فاسدة بالقصيم

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، (25) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ (1961) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

«الشؤون الإسلامية» تدعو المصلين للإبلاغ عن أي تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة، في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد «1933» أو عبر رابط الخدمة، مؤكدةً أهمية تعاون الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.

«الزكاة والدخل» تحدد آلية الحصول على الرقم والشهادة الضريبية

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية الحصول على الرقم الضريبي، وكذلك الشهادة الضريبية.

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