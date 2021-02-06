ضبط 7 مخالفات لقيود كورونا.. وإنذار 12 منشأة تجارية بالحدود الشمالية

نفَّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، خلال أسبوع، 579 جولة ميدانية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت هذه الجولات عن ضبط (7) مخالفات للإجراءات الاحترازية وإنذار (12) منشأة تجارية.

وأكد أمين المنطقة المهندس شمام الشمري، أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي، وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية، وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدًا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة العامة، مع تأكيد تحميل وتحديث تطبيق «توكلنا».