السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 10485 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.

// انتهى //

07:46ت م

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برلين 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى مليوني و275394 بعد تسجيل 10485 إصابة جديدة.وأوضحت بيانات المعهد أيضا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 61286 بعد تسجيل 689 حالة جديدة.// انتهى //07:46ت م0013

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