السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 393 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1464 حالة منذ بدء الجائحة.

// انتهى //

07:30ت م

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سيئول 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 80 ألفاً و 524 حالة حتى الآن.كما سجلت السلطات الصحية 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1464 حالة منذ بدء الجائحة.// انتهى //07:30ت م0012

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