السعودية اليوم / "المركز الوطني الأرصاد" : أمطار رعدية على المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر وينبع تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 1 ظهرا .

// انتهى //

07:19ت م

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