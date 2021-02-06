السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بفيروس

// انتهى //

07:16ت م

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شنغهاي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) في الخامس من فبراير، ليبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89681 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.// انتهى //07:16ت م0010

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