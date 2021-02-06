

مكسيكو سيتي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس تسجيل 1368 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأقرت الوزارة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.

// انتهى //

06:13ت م

0009



مكسيكو سيتي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس تسجيل 1368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 164290 ، في حين تم تسجيل 13051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لأكثر من 1.9 مليون حالة.وأقرت الوزارة أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا أعلى بكثير بشكل شبه مؤكد بسبب نقص الاختبارات على نطاق واسع.// انتهى //06:13ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المكسيك تسجل 13051 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.