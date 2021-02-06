السعودية اليوم / سفير المملكة لدى النيجر يشارك في حفل الإطلاق الرسمي لخطة الدعم الحكومية وتدشين المدرسة العسكرية



نيامي 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، في حفل الإطلاق الرسمي المشترك لخطة الدعم الحكومية وخطة مواجهة الوضع الإنساني لشركاء النيجر لعام 2021م.

كما شارك العلي بصفته عميداً للسلك الدبلوماسي بالنيجر في الحفل الرسمي لتدشين المدرسة العسكرية العليا بالعاصمة نيامي، الذي ترأسه الرئيس النيجري إيسوفو محمدو.

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06:12ت م

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