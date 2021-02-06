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بالفيديو..الحبيب يوضح علاقة "الجن" بإصابة الإنسان بالسرطان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، بعدم وجود أي أدلة علمية تدل على أن الجن يتسبب في إصابة الإنسان بمرض السرطان.

وقال الحبيب: " لا يوجد نص شرعي يشير إلى أن الجن يمكن أن يؤدي إلى السرطان، ومن الناحية العلمية، العلم لا يعترف بوجود الجن".

وأضاف: "نحن كأطباء لا نرى أنه موجود لكن لا ندري ماذا يأتي بالعلم مستقبلًا، ربما يلتقي الإنس والجن مع بعضهم ربما لا أدري وفي حينها قد يأتي الكون بشيء جديد".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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