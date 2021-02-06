شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الحبيب يوضح علاقة "الجن" بإصابة الإنسان بالسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، بعدم وجود أي أدلة علمية تدل على أن الجن يتسبب في إصابة الإنسان بمرض السرطان.

وقال الحبيب: " لا يوجد نص شرعي يشير إلى أن الجن يمكن أن يؤدي إلى السرطان، ومن الناحية العلمية، العلم لا يعترف بوجود الجن".

وأضاف: "نحن كأطباء لا نرى أنه موجود لكن لا ندري ماذا يأتي بالعلم مستقبلًا، ربما يلتقي الإنس والجن مع بعضهم ربما لا أدري وفي حينها قد يأتي الكون بشيء جديد".