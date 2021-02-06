

نيويورك 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مدعومة بآمال حول حزمة تحفيز اقتصادية جديدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.38 نقطة، بما يعادل 0.3 %، إلى 31148.24 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 15.09 نقطة، أو 0.39 %، إلى 3886.83 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 78.55 نقطة، أو 0.57 %، إلى 13856.30 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق ستاندرد آند بورز 500 ربحاً 4.65 %، وزاد ناسداك 6.01 %، وارتفع داو 3.89 %.

// انتهى //

03:13ت م

0146





كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.