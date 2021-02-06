السعودية اليوم / البرازيل تسجل 50872 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 1239 حالة وفاة و50872 إصابة جديدة بفيروس

وسجلت البرازيل حتى الآن تسعة ملايين و447165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و230034 وفاة. وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.

// انتهى //

03:01ت م

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ريو دي جانيرو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 1239 حالة وفاة و50872 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.وسجلت البرازيل حتى الآن تسعة ملايين و447165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و230034 وفاة. وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.// انتهى //03:01ت م0144

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