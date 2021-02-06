

الرباط 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سلّمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية اليوم بالرباط، جائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2020 احتفاء بالكتاب المغاربة وتتويجا لجهودهم في جميع الحقول الفكرية.

وعادت الجائزة في صنف الدراسات الأدبية والفنية واللغوية للكاتب عبد الرحمن التمارة عن كتابه "الممكن والمتخيل: المرجعية السياسية في الرواية"، وفي صنف العلوم الاجتماعية فاز الكاتب الحبيب استاتي زين الدين بالجائزة عن كتابه "الحركات الاحتجاجية في المغرب ودينامية التغيير ضمن الاستمرارية"، فيما آلت الجائزة في صنف العلوم الإنسانية إلى الكاتب المصطفى أبوعزيز عن كتابه "الوطنيون المغاربة في القرن العشرين".

وفي صنف الترجمة، فاز بالجائزة مناصفة كل من الأستاذين حسن أميلي وعبد الرزاق العسري عن ترجمتهما لكتاب "الرباط وجهتها"، والكاتب عبد الرحيم حزل عن ترجمته لكتاب "الدار البيضاء من النشأة إلى 1914"، أما جائزة الإنتاج الفكري الامازيغي ففاز بها الكاتب رشيد العبدلاوي عن كتابه "في اللسانيات الأمازيغية: السمات وبناء الجملة".

ونال الجائزة في صنف الشعر الشاعر محمد عنيبة الحمري عن ديوانه "ترتوي بنجيع القصيد".

يذكر أن عدد الكتب المرشحة للجائزة بلغ 222 مؤلفا، موزعة على الشعر، والسرد، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات الأدبية والفنية واللغوية، والإبداع الأدبي الأمازيغي.

// انتهى //

02:51ت م

0142





كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / تسليم جائزة المغرب للكتاب دورة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.