

تونس 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 1163 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 215.112 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 7099 حالة.

// انتهى //

02:44ت م

0141



تونس 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) و 51 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 215.112 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 7099 حالة.// انتهى //02:44ت م0141

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل نحو 8 آلاف وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.