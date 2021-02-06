السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يعلن تأجيل سباق الملواح



الرياض 23 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واس

أعلن نادي الصقور السعودي عن تأجيل سباق الملواح لمدة عشرة أيام والتي يقيمها النادي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على أرض المهرجان في ملهم.

يأتي ذلك امتثالاً من النادي للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس

// انتهى//

02:27ت م

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الرياض 23 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واسأعلن نادي الصقور السعودي عن تأجيل سباق الملواح لمدة عشرة أيام والتي يقيمها النادي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على أرض المهرجان في ملهم.يأتي ذلك امتثالاً من النادي للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية.// انتهى//02:27ت م0140

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