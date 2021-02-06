السعودية اليوم / الجيش النيجيري يسيطر على معسكرات لمسلحين في البلاد



أبوجا 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 5 فبراير 2021 م واس

سيطر الجيش النيجيري اليوم على عدة معسكرات لمسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية شمال شرق البلاد.

وأفاد الجيش في بيان له أنه شن هجوما على معسكرات لمسلحي التنظيم بولاية غرب أفريقيا الواقعة بين محافظتي "يوبي" و"بورنو" النيجيريتين، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين البارزين.

على صعيد آخر أعلنت القوات النيجيرية سيطرتها على 5 مخيمات في قرى "كيداري" و"أرغودي" و"تكوالا" و"شوالتا" و"غولديكور" وأسفرت العملية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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