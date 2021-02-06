اقتصادي / الولايات المتحدة الأمريكية توقع بروتوكول تعاون مع موريتانيا



نواكشوط 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بروتوكول تعاون مع موريتانيا يهدف إلى تمويل مشاريع متوسطة وصغيرة في الوسط الريفي الموريتاني لفائدة الشباب والنساء.

وتمنح بموجب هذا الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية موريتانيا، عشرين مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات يركز خلالها المشروع على ثلاثة مجالات تشمل التنمية الزراعية والحيوانية والطاقات المتجددة.// انتهى //

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