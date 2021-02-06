

الدمام 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

تابع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنتزهات الوطنية بالمنطقة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية المهندس عامر المطيري ضرورة الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي وزوار المنتزهات وذلك من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية والتي منها التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع.

ودعا المهندس المطيري إلى أهمية مراعاة الجهود الوطنية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة فيروس

//انتهى//

02:04ت م

0137



الدمام 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واستابع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنتزهات الوطنية بالمنطقة.وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية المهندس عامر المطيري ضرورة الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي وزوار المنتزهات وذلك من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية والتي منها التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع.ودعا المهندس المطيري إلى أهمية مراعاة الجهود الوطنية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا ، واستشعار المسؤولية من الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وعدم التهاون أو التراخي.//انتهى//02:04ت م0137

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زراعة الشرقية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنتزهات الوطنية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.