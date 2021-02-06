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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

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محمد الفلاح - وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

السبت 6 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

 

واستعرض الجانبان في اتصال هاتفي، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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