محمد الفلاح - وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

السبت 6 فبراير 2021

بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.



واستعرض الجانبان في اتصال هاتفي، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما هنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.