شكرا لقرائتكم خبر عن أول مرة بالشرقية.. إيقاظ طفل خلال جراحة في الدماغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من إجراء عملية تعد الأولى بالمنطقة الشرقية، تمثلت في إيقاظ طفل لفترة محددة أثناء عملية جراحية في الدماغ لتحديد الأماكن الحيوية واستئصال بؤرة الصرع، وذلك في عملية استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد. وأوضحت إدارة المستشفى أن المريض طفل يبلغ من العمر 11 عاماً يعاني من الصرع، وتمكن الفريق الطبي من تحديد بؤرة الصرع بالرنين المغناطيسي وتخطيط الدماغ السطحي والاجتياحي، حيث تبين أن بؤرة الصرع قريبة من مركز الكلام والحركة، ولمزيد من تحديد المراكز المهمة فقد أُوقظ المريض أثناء العملية لفترة مؤقتة لاستئصال بؤرة الصرع، لتلافي التلف للمراكز الحيوية في الدماغ.