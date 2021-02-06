شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية» تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنتزهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنتزهات الوطنية بالمنطقة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية المهندس عامر المطيري ضرورة الالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي وزوار المنتزهات وذلك من خلال اتباع كافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية والتي منها التقيد بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع.

ودعا المهندس المطيري إلى أهمية مراعاة الجهود الوطنية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، واستشعار المسؤولية من الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وعدم التهاون أو التراخي.