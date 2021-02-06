شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أهداف أساسية لخطة «الصحة» 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدت وزارة الصحة خطة تنفيذية للعام الجاري 2021، تشمل 9 أهداف أساسية تتماشى مع برامج ومبادرات التحول الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وذلك عبر الوكالات والإدارات المختصة.

وأوضح تقرير رسمي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الأهداف تشمل تسهيل الحصول على الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة، من خلال التركيز على تعظيم جودة الخدمات مع التحكم بالتكلفة الإجمالية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية «نظام الصحة العامة وإدارة الأزمات الصحية، وتعزيز السلامة المرورية».

وبين التقرير أن الأهداف تتضمن تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المريض، وكفاءة الإنفاق، وزيادة رضا المنسوبين في الخدمات العلاجية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقليل مدد الانتظار، وزيادة عدد الممارسين المؤهلين، وتطوير وتعزيز الخدمات العلاجية الافتراضية، ورفع مستوى السلامة وتقليل المخاطر.

وحددت الوزارة 29 مؤشراً، لمتابعة الأداء والتقييم للخطة التنفيذية للتعرف على مواضع الخلل وتصحيح المسار وصولاً لضمان تحقيق الأهداف المرصودة، من أجل الوصول لفهم أعمق وحكم أفضل عن كفاءة العمليات والتشغيل والعاملين.