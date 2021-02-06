شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد المؤسسي لـ «صحية» سلطان العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسي المشروط للفترة من ديسمبر 2020م إلى نوفمبر 2024م من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويتطلب الاعتماد إعداد تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لجميع النشاطات العلمية والإدارية والخدمية لتحديد مستويات الجودة لديها، استناداً على معايير الاعتماد المعدة من قبل الهيئة، بالإضافة إلى تقويم خارجي من قبل فريق مستقل للتحقق من صحة نتائج تلك الدراسة والحكم على مستويات جودة الأداء واستيفاء العناصر الرئيسية في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والمسوغات النظامية لممارسة عملها.