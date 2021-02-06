شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 حملة رقابية تغلق 14 منشأة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة القصيم، 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ 1735 جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، وذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم م. محمد المجلي. وتضمنت الجولات الرقابية إصدار 192 إشعاراً ومخالفة بلدية و35 مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة 889 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. واشترطت أمانة منطقة القصيم تفعيل تطبيق «توكلنا» للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.