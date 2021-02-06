شكرا لقرائتكم خبر عن 65 محلا مخالفا للاشتراطات الوقائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة جدة 65 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

وأوضح وكيل الأمين للبلديات م.محمد المطيري أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.