شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 52 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية بجازان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها 52 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة. وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الأمانة كثفت الجهود الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، وأعدت خططًا لتنفيذ حملات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من التزام المنشآت، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة. وأشار إلى أن الأمانة وبلديات المنطقة نفذت 360 جولة ميدانية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.