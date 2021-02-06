شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفه.. عودة «توكلنا» تدريجيا للمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد تطبيق «توكلنا» إلى العمل بشكل تدريجي لدى بعض المستخدمين بعد توقُّف الخدمة لنحو يومين.

وكان التطبيق قد اعتمد الرسائل النصية كبديل مؤقت بسبب العطل الذي أصاب التطبيق، ويعد شرطا أساسيا لدخول الأسواق والمولات والجهات الحكومية.

وأوضح الدعم الفني للتطبيق أن «توكلنا» واجه مشكلة فنية مؤقتة تسبب بانقطاعات الخدمة، مشيرا إلى عمله بشكل متواصل لحل المشكلة جذريا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا الفريق الجميع إلى متابعة حسابات التطبيق في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات.