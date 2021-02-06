شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات نظامية ضد 14 منشأة بـ«عرعر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية، أمس الأول، 320 جولة رقابية استهدفت الأسواق العامة والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وأسفرت عن ضبط 14 من المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مدينة عرعر ومختلف المحافظات وطُبقت بحقها العقوبات النظامية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أحمد الفايز، أن الجولات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مؤكدا أهمية تطبيق المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية، والتحقق من المتسوقين بتفعيل تطبيق «توكلنا».

يذكر أن مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنص على فرض غرامات مالية وتتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة. وتستقبل وزارة التجارة بلاغات المخالفات التجارية عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات 1900 أو الموقع الإلكتروني للوزارة.