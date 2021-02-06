شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتائج جائزة القيم التربوية بـ«تعليم جدة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. سعد المسعودي النتائج النهائية لمسابقة جائزة القيم التربوية على مستوى منطقة مكة المكرمة في نسختها العاشرة التي نفذها مكتب التعليم بشمال جدة.

وهنأ «المسعودي» الفائزين والفائزات من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وقادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور على تفاعلهم ومشاركاتهم الثرية في المسابقة التي تهدف الى ترسيخ تنمية القيم الإيمانية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية في الوسط التعليمي وجميع فئات المجتمع، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين كافة المعنيين في الميدان التعليمي، مقدما شكره لكافة أعضاء اللجان في الجائزة وفرق تحكيم الأعمال المقدمة.

من جهته، بين مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، أن حجم المشاركات التي استقبلتها اللجان القائمة على تحكيم مسابقة جائزة القيم التربوية من جميع الفئات غير مسبوق، من حيث العدد وجودة المحتوى المقدم، مما يشير الى أهمية المسابقة وحرص الجميع على المشاركة واهتمامهم بالقيم التربوية وترسيخ قيمة المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء في نفوسهم لوطنهم وفق المنهج الإسلامي المعتدل.