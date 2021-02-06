شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا الأعلى منذ 80 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في أعلى حصيلة يومية، منذ 80 يوما، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369.575 حالة، من بينها 2228 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 385 حالة حرجة.

كما تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360.974 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6393 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة.

وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بـ 134 حالة تلتها المنطقة الشرقية بـ67 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ38، وحلت الباحة رابعا بـ17 حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.