شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير أداء دوائر النيابة وفقا لمستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، منسوبي النيابة العامة بمنطقة جازان، على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة، مؤكداً على أعضاء النيابة وقيادات رجال الأمن التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة، وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسياح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وأمر النائب العام، خلال جولاته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان، بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

وكان النائب العام قد اختتم، أمس، جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات، شملت فرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وصبيا وبيش وفيفا وبني مالك، إضافة إلى تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع معالي النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.