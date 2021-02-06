شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طلبة سعوديين شاركوا بـ«مبادرات كورونا» في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، عدداً من الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية، وذلك لمشاركتهم في مبادرة وطن التي أطلقتها نقابة الأطباء الأردنيين وشملت تقديم الأدوية والرعاية الصحية للمواطنين بمنازلهم خلال فترة الحظر الشامل نتيجة ظروف جائحة كورونا.

وشمل التكريم عدداً من الطلبة المشاركين في فرق التقصي الوبائي التابعة لوزارة الصحة الأردنية لأخذ المسحات المتعلقة بفحوصات الفيروس في منازلهم، إضافة إلى المشاركين في توزيع السلال الغذائية التي قدمتها سفارة خادم الحرمين الشريفين للطلبة السعوديين أثناء فترة الحظر الشامل.

وأكد «السديري»، أن المملكة تفخر بمثل هذه النماذج المميزة التي ضربت أروع الأمثلة في العطاء والمبادرات الإنسانية مجسدين الهوية السعودية خير تجسيد، لافتا إلى دعم السفارة الدائم والمستمر للمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في الأردن. وثمن الملحق الثقافي د. عيسى الرميح هذه اللفتة الكريمة من السفير نايف السديري برعايته وتكريمه لأبنائه الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية وحرصه المستمر على متابعة جميع شؤون أبنائه، مضيفا: «نفتخر ونعتز بأبنائنا الطلبة وما يقومون به من مبادرات وأعمال تطوعية، إيمانا منهم بواجبهم الإنساني والمهني في خدمة المجتمعات التي يعيشون بها».

يذكر أن التكريم شمل كلاً من محمد النفيسي وطلال العتيبي وسلطان الدوسري ومحمد البلوي، لمشاركتهم في مبادرة وطن، كما جرى تكريم كل من خالد الغامدي وفيصل الشاجري ومسفر القحطاني وعبدالرحمن الجهني وعمار الشريف وعبدالهادي الزهراني ورائد الدوسري، لدورهم في تسليم السلال الغذائية التي قدمتها سفارة خادم الحرمين الشريفين للطلبة السعوديين أثناء الحظر الشامل، بالإضافة إلى تكريم الطالبة نجاح بنت يحيى العطوي الفائزة بمسابقة اللغة العربية التي نظمتها الملحقية الثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.