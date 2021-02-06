شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أوراق عمل بملتقى «جودة التعليم» في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأول، ملتقى جودة التعليم «عن بعد»، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس فرع منطقة مكة المكرمة، وبحضور عدد من الباحثين والمختصين والأكاديميين من جميع أنحاء المملكة، وقُدِّم خلاله 4 أوراق عمل.

وتحدث مستشار عمادة الجودة والتطوير بجامعة أم القرى د. حسام الدسوقي، في الورقة الأولى، عن معايير الجودة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، بينما تحدث في الورقة الثانية مستشار الجودة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة د. مرزوق الفهمي عن الجيل الرابع للجودة «QUAIlTY4.0» الجودة الرقمية وتطبيقاتها المعتمدة على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم.

وتحدث في ورقة العمل الثالثة مشرف الجودة بإدارة تعليم مكة عبدالله الزهراني عن التميز في إدارة التعليم عن بعد، بينما تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة د. خالد الأكوع في ورقة العمل الرابعة عن قياس أثر جودة التعليم عن بعد وتناول أهمية قياس أثر جودة التعليم من النواحي العلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية ومنهجيات القياس والتدقيق العالمية.