شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ حاكم نيوزيلندا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، باتسي ريدي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وقال الملك المفدى: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للحاكم العام لنيوزيلندا، باتسي ريدي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.