شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 248 مركزا تجاريا بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام أعمالها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة المنطقة الشرقية؛ بهدف التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق «توكلنا».

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية زارت 248 منشأة، نتج عنها مخالفة وإغلاق 68 منشأة مخالفة للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، مؤكدا استمرار البلدية في تكثيف جهودها الرقابية.

ودعا الجميع إلى التعاون مع البلدية، والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.