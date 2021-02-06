شكرا لقرائتكم خبر عن «الإذاعة والتلفزيون»: لن نقبل بالإساءة للمتقاعدين.. «السؤال الترفيهي» فُسر باختلاف «اسأل السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، بياناً صحفياً أكدت من خلاله على كامل تقديرها واحترامها إلى المتقاعدين والمتقاعدات، مبينةً أنها لا يمكن أن تقبل بالإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان.

وأشارت الهيئة إلى أن المتقاعدين والمتقاعدات خدموا المملكة بإخلاص وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن، مبينةً أن الدورة البرامجية الجديدة 1000 ميل سوف تستعرض قصص نجاح وإسهامات المتقاعدين الذين خدموا الوطن.

وأوضحت الهيئة أنها استقطبت في دورتها البرامجية الجديدة ما يقارب 28 برنامجاً متنوعاً في المحتوى وذلك في خطوتها نحو تعزيز المحتوى المحلي وتقديم مادة إعلامية حديثة بلغة عصرية وتقنيات حديثة ومواكبة اهتمامات وتطلعات الشارع السعودي.

وأضافت أن البرامج الجديدة متنوعة في تخصصها ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي والترفيهي مثل: رجال عبدالعزيز، ريشة، ديرتنا، في العلن، العبقري الصغير، الموقف، الأرض والبشر، رحال، الشارع السعودي وغيرها.

وتابعت أن من ضمن هذه البرامج برنامج «اسأل السعودية»، وهو فورمات عالمية يعرض في 40 دولة حول العالم، مشيرةً إلى أن البرنامج يقوم على أساس استعراض آراء الجماهير على شكل أسئلة بقالب ترفيهي.

ولفتت إلى أن البرنامج تناول في إحدى فقراته سؤالا يختص بالمتقاعدين بشكل ترفيهي، مبينةً أنه تم تفسيره بشكل لا يتفق مع أهداف البرنامج.