شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة لصون أمن واستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات التاريخية الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ، نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية أمس (الجمعة) من بلينكن.