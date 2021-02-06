شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متخصصة تكشف أعداد مصابي المرض الشهير في المملكة وسبل الوقاية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت رئيسة إدارة التثقيف الصحي بجمعية ألزهايمر، رؤى مليباري، أعداد مصابي المرض الشهير في المملكة وسبل الوقاية منه.

وقالت خلال لقائها في برنامج " سيدتي " على قناة " روتانا خليجية "، أن هناك 130 ألف مصاب بمرض ألزهايمر في المملكة.

وأكدت المتخصصة على أهمية التوعية بسبل الوقاية من المرض، كونه قد يؤدي إلى الوفاة.

وأشارت إلى أن أبرز سبل الوقاية من ألزهايمر تتمثل في اتباع نمط حياة صحي مليء بالفيتامينات التي تساعد على تنشيط الدماغ وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن السليم، بالإضافة إلى الانخراط مع المجتمع المحيط.