شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. المبتكر الهرساني: المصحف الإلكتروني للمكفوفين سيكون قريباً في الحرم الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المبتكر مشعل الهرساني، إن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تبنت ابتكار المصحف الإلكتروني الذي يهدف إلى تشجيع المكفوفين على قراءة القرآن الكريم.

وأكد، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن المصحف الإلكتروني سيغني المكفوفين عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة المصاحف الورقية بطريقة برايل، مضيفا أن المصحف سيكون في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المقبل.

ولفت إلى أن أبرز تحدى واجههم عند ابتكار هذا الجهاز هو تقليل تكلفته، مؤكداً أنهم تمكنوا من تحقيق ذلك من أجل توفيره بأسعار مناسبة وتسهيل وصوله لأكبر عدد من المكفوفين.