شاهد .. خطاب طلب توظيف كتبه "عمر السقاف" أول وزير دولة للشؤون الخارجية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، خطاب طلب توظيف كتبه "عمر السقاف" أول وزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة.

وأظهر الخطاب ما كتبه عمر السقاف عندما تقدم بطلب توظيف إلى الأمير فيصل، وذكر فيه مؤهله الدراسي، وذلك عام 1967م.

وأشاد نقلي بالصياغة اللغوية الأدبية التي كتب بها السقاف الخطاب، كما أشاد بأدب المخاطبة في طلب الوظيفة، وجمال الخط، وتنسيق الفقرات.