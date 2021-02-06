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شاهد .. خطاب طلب توظيف كتبه "عمر السقاف" أول وزير دولة للشؤون الخارجية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، خطاب طلب توظيف كتبه "عمر السقاف" أول وزير دولة للشؤون الخارجية في المملكة.

وأظهر الخطاب ما كتبه عمر السقاف عندما تقدم بطلب توظيف إلى الأمير فيصل، وذكر فيه مؤهله الدراسي، وذلك عام 1967م.

وأشاد نقلي بالصياغة اللغوية الأدبية التي كتب بها السقاف الخطاب، كما أشاد بأدب المخاطبة في طلب الوظيفة، وجمال الخط، وتنسيق الفقرات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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