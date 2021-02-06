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عدادات تنازلية توضح عدد الأيام المتبقية لكل إجراء من وزارة الداخلية بما يخص كورونا

تعليق السفر عبر جميع المنافذ الحدودية 1442/10/05هـ <span></span><span></span> إيقاق حفلات الزواج و المناسبات 1442/07/21هـ <span></span> أقصى عدد للتجمعات هو 20 شخصاً 1442/07/01هـ <span></span> إغلاق النوادي و المراكز الترفيهية و السينما 1442/07/01هـ <span></span> إيقاف الطلبات الداخلية بالمطاعم و المقاهي 1442/07/01هـ <span></span>





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