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عدادات تنازلية توضح عدد الأيام المتبقية لكل إجراء من وزارة الداخلية بما يخص كورونا
تعليق السفر عبر جميع المنافذ الحدودية 1442/10/05هـ
إيقاق حفلات الزواج و المناسبات 1442/07/21هـ
أقصى عدد للتجمعات هو 20 شخصاً 1442/07/01هـ
إغلاق النوادي و المراكز الترفيهية و السينما 1442/07/01هـ
إيقاف الطلبات الداخلية بالمطاعم و المقاهي 1442/07/01هـ
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