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عدادات تنازلية توضح عدد الأيام المتبقية لكل إجراء من وزارة الداخلية بما يخص كورونا

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عدادات تنازلية توضح عدد الأيام المتبقية لكل إجراء من وزارة الداخلية بما يخص


 

تعليق السفر عبر جميع المنافذ الحدودية 1442/10/05هـ

 

إيقاق حفلات الزواج و المناسبات  1442/07/21هـ

 

أقصى عدد للتجمعات هو 20 شخصاً 1442/07/01هـ

 

إغلاق النوادي و المراكز الترفيهية و السينما 1442/07/01هـ

 

إيقاف الطلبات الداخلية بالمطاعم و المقاهي 1442/07/01هـ



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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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