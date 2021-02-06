مستشفى الملك فيصل: الدهون المتراكمة تزيد الإصابة بأمراض القلب أو السكري

أوضحت مستشفى الملك فيصل التخصصي أن الدهون المتراكمة حول الخصر تزيد خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وأوضحت مستشفى الملك فيصل، عبر حسابها التثقيفي على موقع «تويتر»، أن النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن ٨٨ سم، والرجال الذين يزيد محيط خصرهم عن ١٠٢ سم؛ هم أكثر عرضةً للإصابة بأمراض القلب والسكري عن غيرهم.

ويمكن تقييم وزن الشخص باستخدام مؤشر كتلة الجسم، وهو صيغة رياضِية يُقسم فيها وزن الشخص بالكيلوجرام على مربع طوله بالمتر (كجم/م٢)، لمعرفة إن كان وزنه في المعدل الطبيعي أو لا، وفقًا لمستشفى الملك فيصل.

ويُعد مؤشر كتلة الجسم الطبيعي هو ١٨-٢٥ كجم/م٢، وزيادة الوزن من ٢٥.١- ٢٩. أما السمنة فهي أن يكون مؤشر كتلة الجسم ٣٠ فأكثر، وفقًا لمستشفى الملك فيصل.

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