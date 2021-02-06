الحصيني: أمطار غزيرة وحبات برد على 11 منطقة يعقبها انخفاض لدرجات الحرارة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة وحبات برد على 11 منطقة حتى صباح السبت.

وقال الحصيني، عبر حسابه على «تويتر»: «متوقع خلال الـ24 ساعة القامة، من مساء اليوم الجمعة حتى السبت؛ هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من (مكة والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض فالشرقية)، مع رياح نشطة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة».

وأشار الحصيني إلى أن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين (3–8) درجات مئوية، مع نشاط للرياح، موضحًا أنه متوقع أن تستمر تلك الموجة الباردة لعدة أيام.

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