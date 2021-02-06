«التجارة»: 4 ضوابط إلزامية للإعلان على منصات التواصل الاجتماعي

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن كل من يريد الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان فردًا أو منشأة، يجب عليه الالتزام بضوابط الإعلان المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التجارة، خلال مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»؛ أن من أهم ضوابط الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، أن يُصرِّح بوضوح أنه يقدم مادة إعلانية، وأن يذكر اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنه.

وكذلك من أهم ضوابط الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، ذكر اسم موفر الخدمة، وعدم تضليل المستهلك بادعاءات كاذبة من شأنها أن تضلل المستهلك، وعدم الإعلان عن منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة الحق في استعمالها.

وعند مشاهدة المستفيد أي إعلان مخالف لهذه الضوابط على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن الإبلاغ عنه عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف مركز حماية المستهلك 1900، وفقًا لوزارة التجارة.

وتطبيق «بلاغ تجاري»، هو خدمة وفرتها وزارة الاستثمار والتجارة، لتمكن المواطنين من تقديم بلاغ حال وجود تفاوت في الأسعار، أو أي مخالفات تجارية.

ويمكن تقديم البلاغ التجاري من جهاز الآيفون، مع إمكانية إرفاق صور المخالفة، وتفاصيل الشكوى، وتحديد الموقع بشكل مباشر، كما يتيح التطبيق استعراض الاطلاع على بلاغاتك.

ويتيح تطبيق «بلاغ تجاري»، استعراض إعلانات الاستدعاءات والحملات التي تطلقها الوزارة والأخبار الخاصة بالمستهلك.

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