أمين عسير يحيل 5 مراقبين ميدانيين للتحقيق

أحال أمين منطقة عسير وليد الحميدي 5 مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وفي ذات السياق، وخلال إحدى جولاته المفاجئة لإحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجه الحميدي بالتحقيق مع المراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية، حيث لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ البروتوكلات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية، في توجيه يؤكد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق والتزام الجميع بالتدابير الاحترازية سواءً المنشآت التجارية المتنوعة أو العاملين بها أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التأكيد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًا لمتابعة تلك الإجراءات مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجدير بالذكر، أن الحميدي قام اليوم بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكلات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تلقى إقبالا كبيرا من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة اتُخذت عليها العقوبات المتبعة نظامًا.