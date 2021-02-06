السعودية اليوم / الجزائر تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر 248 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2909 وفيات، فيما تماثل للتعافي 194 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74330.

// انتهى //

00:17ت م

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الجزائر 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 108629 إصابة.كما سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2909 وفيات، فيما تماثل للتعافي 194 مريضا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 74330.// انتهى //00:17ت م0130

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