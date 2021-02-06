السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت في محافظات المنطقة



بيش 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدياتها التابعة لها جولاتها الرقابية اليوم، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار

وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته من تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع ، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت و المحال المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.

// انتهى//

23:43ت م

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بيش 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدياتها التابعة لها جولاتها الرقابية اليوم، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكدت الأمانة أن جميع البلديات التابعة لها تنفذ أعمالها الرقابية على مدار الساعة، مشددة في الوقت ذاته من تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع ، وتطبيق العقوبات بحق المنشآت و المحال المخالفة، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.// انتهى//23:43ت م0123

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