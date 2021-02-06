السعودية اليوم / أمطار تبوك.. صور لتدفق جريان كبرى أودية تبوك



تبوك 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

شهدت مدينة تبوك عقب الأمطار الغزيرة التي عمت أنحاء المنطقة أمس واليوم ، جريان كبرى الأودية فيها ، حيث أسهمت مشروعات درء أخطار السيول والأمطار في الحد من الآثار التي كانت تخلفها مياه السيول وتجمعات المياه سابقا على الطرقات والأحياء.

ومن أشهر هذه الأودية، أبو نشيفة و ضبعان و البقار و الأثيلي و خور رايس و قاع شرورة، وسط استعداد معظم الدوائر الحكومية والخدمية بالمنطقة التي سخّرت الإمكانات البشرية والفنية كافة لمواجهة أي طارئ – لاقدر الله - خلال هطول الأمطار وجريان الأودية.

ورفعت جميع الجهات المشاركة في لجنة الدفاع المدني الرئيسة درجة الجاهزية، وتنبيه المواطنين والمقيمين إلى عدم ارتياد الأودية أثناء هطول الأمطار أو بعدها, محذرة في الوقت ذاته من المخاطرة في قطع الأودية خلال جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.

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23:34ت م

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