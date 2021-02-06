السعودية اليوم / "واس " ترافق الجهات الأمنية بالمدينة المنورة في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية



المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

رافقت وكالة الأنباء

وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم؛ بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات؛للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين .

// انتهى //

23:07ت م

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المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرافقت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة خلال جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشملت الجولة الميدانية، الأسواق والحدائق العامة، والمحال التجارية بمختلف أنشطتها، والمطاعم؛ بهدف التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات؛للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية ، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين .// انتهى //23:07ت م0116

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