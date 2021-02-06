شكرا لقرائتكم خبر عن «الإذاعة والتلفزيون» تؤكد احترامها للمتقاعدين: خدموا بلادنا بإخلاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، احترامها وتقديرها للمتقاعدين، مشددة على أنه لا يمكن قبول الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان، فهم الذين خدموا بلادنا بإخلاص وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن.

وذكرت الهيئة، في بيان: "في خطواتها نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتقديم مادة إعلامية حديثة بلغة عصرية وتقنيات حديثة، استقطبت هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها البرامجية الجديدة ما يقارب ۲۸ برنامجا متنوعة في محتواها، ومواكبة لاهتمامات وتطلعات الشارع السعودي، ومتنوعه في تخصصها ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي والترفيهي مثل (رجال عبد العزيز، ريشة، ديرتنا، في العلن، العبقري الصغير، الموقف، الأرض والبشر، رحال، الشارع السعودي وغيرها).

وأضافت: "من ضمن هذه البرامج برنامج " اسأل السعودية"، وهو فورمات عالمية يعرض في أربعين دولة حول العالم، حيث يقوم على أساس استعراض آراء الجماهير على شكل أسئلة بقالب

ترفيهي وقد تناول البرنامج في أحد فقراته سؤال يختص بالمتقاعدين بشكل ترفيهي وتم تفسيره بشكل لا يتفق وأهداف البرنامج".

وفي هذا الصدد ومن منطلق احترام هيئة الإذاعة والتلفزيون لكل مكونات النسيج الاجتماعي في بلادنا، أكدت الهيئة، "كامل تقديرها واحترامها لإخواننا وأخواتنا المتقاعدين، وبأنه لا يمكن أن نقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل كان، فهم الذين خدموا بلادنا بإخلاص و أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، و ايمانا من الهيئة بدورهم شملت الدورة البرامجية الجديدة برنامج (۱۰۰۰ میل) الذي يستعرض قصص نجاح المتقاعدين الذين خدموا الوطن ويتم استعراض إنجازاتهم وإسهاماتهم الخالدة".